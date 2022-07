Seit 6.30 Uhr waren die Suchtrupps am Freitagmorgen wieder im Einsatz, um die bislang verschwunden französischen Jugendlichen zu finden. Unterstützt wurden die Teams - wie bereits am Donnerstag - von den Rettungshundeteams der Österreichischen Rettungshundebrigade, Landesgruppe Kärnten. "Die enorme Hitze erschwert die Suche jedoch massiv für Mensch und Hund", sagt Blatnik. Auch Teams der Bergrettung waren wieder im Einsatz, die vom Hubschrauber ins alpine Gelände geflogen werden.

Handy hatten die Jugendlichen keine dabei, können daher auch nicht geortet werden. Ziel sei es, den Weg ohne technische Unterstützung zu finden und ans Ziel zu kommen. Die Beiden seien als körperlich fit einzustufen und dürften gut ausgestattet zu sein.

Vom Hubschrauber geborgen

Freitagmittag gibt es endlich erfreuliche Nachrichten: Die beiden Pfadfinder konnten vom Polizeihubschrauber "Libelle Steiermark" gefunden und mittels variablem Tau lebend geborgen werden. Die beiden wurden im Bereich "gelbe Wand", nördlich des kleinen Frauenkogels leicht verletzt gefunden. "Die Details, warum das Mädchen und der Junge seit Mittwoch hier verteilten, werden erst geklärt", schreibt die Bergrettung Villach in einer Aussendung.

Die Hitze erschwert die Suche für Hund und Mensch © Österreichische Rettungshundebrigade

Das 15-jährige Mädchen und der 16-jährige Junge gehören zu einer französischen Pfadfindergruppe, die sich aktuell in Kärnten befindet. Die beiden Jugendlichen wollten mit einem Teil der Pfadfindergruppe über den Mlinzasattel nach Slowenien wandern. Diese Wanderung starteten sie wie geplant am Mittwoch um circa neun Uhr vormittags. Beim ausgemachten Treffpunkt um circa 18 Uhr kamen das Mädchen und der Junge allerdings nie an. Nachdem die Suche der Kameraden am Donnerstagvormittag erfolglos geblieben war, schlug der 27-jährige Guide Alarm.

Polizeihubschrauber angefordert

"Wir sind in zwei Gruppen unterwegs und suchen das Gebiet von oben nach unten ab", informiert Blatnik über das Vorgehen. Die Polizei St. Jakob, die alpine Einsatzgruppe der Polizei Kärnten, die Bergrettung Villach, die Lawinen- und Suchhundestaffel Bergrettung Kärnten, die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten, die Suchhundestaffel des Samariterbunds und die lokale Feuerwehr wurden alarmiert. Der Polizeihubschrauber "Libelle Steiermark" wurde aus Graz angefordert, um den Shuttledienst für Bergrettung, Bergrettungshunde und die Alpinpolizei zu übernehmen.

© Österreichische Rettungshundebrigade

Suche bislang erfolglos

Am Donnerstagabend fehlt von den vermissten Jugendlichen noch immer jede Spur. Die Suchtrupps sind nach wie vor unermüdlich in dem Gelände unterwegs. "Ein Arbeiter hat die beiden gesehen. Er kann sogar französisch und hat sich mit ihnen unterhalten. Sie haben ihn nach dem Weg gefragt", sagt Blatnik.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Suche aufgrund der Dunkelheit vorerst beendet. Gefunden wurden die Beiden nicht. Ein Hubschrauber, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, wird noch starten und über das Einsatzgebiet fliegen. "Morgen wird mit der Bezirkshauptmannschaft besprochen, wie es weitergehen wird, sollten die Jugendlichen von dem Hubschrauber auch nicht gefunden werden", informiert Blatnik.

Auch ein Hubschrauber ist bei der Suche beteiligt © Österreichische Rettungshundebrigade