Die brutale Attacke sorgte für großes Aufsehen, auch wegen ihrer Hintergründe: Am Morgen des 8. September 2021 wurde ein bekannter Kärntner Unternehmer auf einem öffentlichen Platz in Velden niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Der damals unbekannte Täter flüchtete. Aufgrund von Kameraaufzeichnungen am Tatort und entlang der Fluchtroute über Slowenien in den Süden war den Ermittlern des Landeskriminalamtes bald klar, wen sie suchten: einen 24-jährigen serbischen Staatsbürger.