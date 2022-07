Ich hab’ ‘nen Puff und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler“ – der Text zum neuesten Schlagerhit „Layla“ lässt die Meinungen nicht nur in Deutschland deutlich auseinandergehen. Villachs Vizebürgermeisterin und Frauenreferentin Gerda Sandriesser empfindet den Schlagerhit „Layla“ am Villacher Kirchtag als „sexistisch und unpassend“. Am Mittwoch richtete sie einen Appell an die DJs und Bands am Kirchtag: Sie sollen das Lied nicht spielen.