Bereits zum 22. Mal findet in zehn Kärntner Strandbädern die Hautschutzkampagne der Österreichischen Gesundheitskasse statt. Am Freitag (22. Juli) werden die Gäste des Strandbades Egg am Faaker See von Dermatologen in Sachen Hautschutz beraten. Von 10 bis 12 Uhr werden Infobroschüren und Sonnenschutz-Proben von Cetaphil Sun Daylong verteilt. Ebenfalls am Freitag ist das Team auch am Wörthersee im Einsatz. Und zwar im Strandbad Velden von 14 bis 16 Uhr.