Am 28. Juni führte ein Polizist der fremden- und grenzpolizeilichen Abteilung (FGA) am Karawankentunnel Einreisekontrollen durch. Im Zuge dessen wurde gegen 11.30 Uhr ein slowenischer Pkw kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass gegen einen der zwei Fahrzeuginsassen, einen 37-jährigen Bosnier, eine Festnahmeanordnung wegen Suchtmitteldelikten bestand. Aufgrund dieser Tatsache wurde das Fahrzeug genauestens untersucht.

Bei der Kontrolle konnten in der Innenverkleidung des Kofferraumdeckels rund zwei Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 350.000 Euro sichergestellt werden.

Bei der Befragung verweigerte der 37-Jährige laut Polizei jegliche Aussage. Der Lenker, ein 41-jähriger slowenischer Staatsbürger, gab an, er sei lediglich der Chauffeur und habe von dem Suchtgift in dem Wagen nichts gewusst. Beide Männer wurden festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.