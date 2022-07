Einzigartig, nachhaltig, kreativ. So wird die Mode von ISA.DOR mit wenigen Worten beschreiben. Wer sich davon überzeugen will, kann das ab Mittwoch, dem 27. Juli, tun. Und zwar in der ehemaligen Orsay-Filiale am Villacher Hauptplatz, in der ab 18 Uhr mit DJ-Musik und Cocktailempfang die Eröffnung über des Pop-up-Stores über die Bühne geht.