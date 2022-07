Bange Minuten erlebte am Dienstag gegen 18.45 Uhr ein Jugendlicher in der Villacher Innenstadt. Als der 13-Jährige durch die Seilergasse ging, wurde er von fünf ihm unbekannten jungen Männern aufgehalten. Einer der Burschen zog ein Messer und forderte vom jungen Villacher die neuen hochpreisigen Turnschuhe der Marke Nike Air Max Plus schwarz, die er anhatte. Falls er der Aufforderung nicht nachkomme, steche er ihn ab. Auf der Webseite des Sportartikelherstellers ist besagter Schuh um knapp 180 Euro zu erstehen.

Der 13-Jährige zog seine Turnschuhe aus und übergab dem Burschen die Schuhe. Im Anschluss flohen die fünf Burschen und der Villacher ging nach Hause und vertraute sich seinen Eltern an. Diese erstatteten gemeinsam mit ihrem Sohn bei der Polizei Anzeige. Doch zwischen der Tat und der Meldung vergingen Stunden. "Die Anzeige ging erst gegen Mitternacht ein", sagt Polizeisprecher Mario Nemetz.

Personenbeschreibung

Laut den Angaben des 13-Jährigen waren alle fünf Burschen zwischen 17 und 20 Jahre alt und auffallend groß, zwischen 180 und 190 Zentimeter. Auffällig sei auch deren Frisur. Sie haben einen Boxerschnitt. Einer der Burschen soll Wienerisch mit ausländischem Dialekt gesprochen haben.

Die Polizei sucht Zeugen des Raubes. Sie werden gebeten, sich an eine Polizeidienststelle zu melden.