Die harte Gangart der Exekutive gegen die Ausschreitungen der Tuning Szene in Kärnten scheint Wirkung zu zeigen. Mit "XS CarNight" kehrt der erste Veranstalter Kärnten die Rücken. Die "XS CarNight" am 17. September auf der Simonhöhe dürfte die letzte sein, die in Kärnten über die Bühne geht. Alle weiteren Events, also auch jenes in Klagenfurt, sollen künftig abgesagt werden. Grund dafür sei für Andreas Füllborn (Event & Media GmbH mit Sitz in Deutschland) die "enorme und unverhältnismäßige Polizeipräsenz" aufgrund der inoffiziellen GTI-Treffen im Frühjahr. Auf Basis der neuen Gesetzeslage wurden zuletzt ja mehr als 400 Kennzeichen abgenommen. Wegen "Gefahr in Verzug", wie es bei illegalen Umbauten und Überschreitung von Lärmgrenzen heißt.