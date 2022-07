Was wird aus dem ehemaligen Betten-Reiter-Gebäude an der Maria-Gailer-Straße in Villach und wann wird dem leer stehenden Gebäude, das Lilihill-Geschäftsführer Franz Peter Orasch gekauft hat, neues Leben eingehaucht? Die Antwort erfolgt derzeit nur auf Basis von Gerüchten. Weder Lilihill noch die Stadt Villach verlautbaren konkrete Pläne. Was durchgesickert ist, ist wenig überraschend: Gebaut werden soll deutlich höher als das aktuelle Gebäude ist und in gehobenem Standard. Das Objekt soll eine Mischung aus Wohn-, Arbeits- und Geschäftsviertel werden. „Gemeinsames Ziel ist es, an diesem prominenten Standort ein erstklassiges Wohnprojekt zu realisieren, das dem hohen Qualitätsanspruch für diese pulsierende und schöne Stadt gerecht wird“, teilt Lilihill-Sprecher Gerhard Seifried mit.