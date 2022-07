Während Klagenfurt noch diskutiert, wo und ob ein neues Hallenbad entstehen soll, bekommt Villach ein echtes Flaggschiff“. Manche Debatten verändern sich auch nach einem Jahrzehnt nicht. Zeitreise zurück in das Jahr 2010. In Klagenfurt diskutierte die Politik über die Zukunft des schon damals desolaten und inzwischen geschlossenen Hallenbades, in Villach nahm eine Großbaustelle mit landesweiter Strahlkraft Fahrt auf.

Rund 49 Millionen Euro investierten Stadt, Land und Thermenresort Warmbad letztlich nach Baukostenüberschreitung in Millionenhöhe in ein „touristisches Aushängeschild im Alpen-Adria-Raum“: die Kärnten Therme, die 2012 eröffnet wurde und dieser Tage ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Ein Bestehen, das Villachern die Infrastruktur für Schwimmkurse und Trainings sichert und eine Einrichtung, die von Anfang an, heute und auch in Zukunft große Finanzspritzen benötigen wird.