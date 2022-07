Barrierefrei, energieeffizient, nachhaltig und qualitativ hochwertig. So lässt sich das "meine heimat"-Wohnprojekt "Grüne Allee" in Villach-Landskron beschreiben. 72 weitere Mieterinnen und Mieter haben nun Grund zur Freude. "meine heimat"-Vorstandsvorsitzender Helmut Manzenreiter und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig überreichten nämlich im Rahmen einer Feier die Schlüssel zu ihren neuen, geförderten Wohnungen.

Die Wärmeversorgung erfolgt über die Fernwärme der Kelag mit Solarunterstützung. Zur barrierefreien Erschließung sämtlicher 72 Wohneinheiten wurde auch in jedes der vier Wohngebäude ein Lift eingebaut. Die Wohnungen verfügen außerdem über großzügige Balkone und Gärten. Die Wohnungsgrößen belaufen sich zwischen 54 und 78 Quadratmeter. Gesamtkosten: 14,3 Millionen Euro. Für die Mieter wurde im Bereich der Wohnanlage nicht nur eine E-Ladestation errichtet, sondern es wird auch in Kooperation mit der Firma Motor Mayerhofer Car-Sharing angeboten.

Die Baugenossenschaft "meine heimat" übergab die Schlüssel zum neuen Wohnraum an die Mieterinnen und Mieter © meine Heimat/kk

Manzenreiter wies bei der Schlüsselübergabe auch auf die Vorteile des gemeinnützigen Wohnbaus hin. "Wohnen ist schon lange nicht günstig, aber Österreich hat in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Erfolgsmodell des geförderten, gemeinnützigen Wohnbaus entwickelt, um für die Mieterinnen und Mietern die Wohnkosten deutlich geringer zu halten als am privaten Wohnungsmarkt."

In Landskron liege demnach der durchschnittliche monatliche all-inklusive Mietzins (also inklusive Heizung, Betriebskosten und Warmwasser) bei 8,70 Euro pro Quadratmeter. "Damit sind die Wohnkosten bei unserer gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft deutlich geringer als am privaten Markt", so Manzenreiter. Auch die Vertreter der Stadt Villach, Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) und Wohnungsstadtrat Erwin Baumann (FPÖ) zeigten sich bei der Feier vom Projekt angetan.