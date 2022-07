Mit einem dringenden Appell richtet sich die Freiwillige Feuerwehr Treffen an die Öffentlichkeit. Im Rahmen der Unwetterkatastrophe Ende Juni wurde ein Notstromaggregat der Feuerwehr verliehen und wurde nicht mehr zurückgegeben. Nun wird das rote Gerät in den sozialen Netzwerken fieberhaft gesucht. Feuerwehr bittet um Rückgabe beim Rüsthaus. Allein in den ersten zehn Stunden wurde der Suchaufruf auf Facebook 650-mal geteilt (Stand: 16. Juli, 8.45 Uhr).