Großeinsatz in Villach

Anruf bei Polizei: "Habe meine Schwester erstochen"

Anrufer meldete sich Freitagabend bei Polizei in Wien und gab an, Schwester umgebracht zu haben. Handy wurde in Villach geortet, Einsatzkommando Cobra rückte aus. Mordopfer wurde keines gefunden. Noch viele offene Fragen.