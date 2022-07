Der Vorfall ereignete sich Donnerstagvormittag in Villach: Gegen 11 Uhr führten zwei bisher unbekannte Männer Reinigungsarbeiten mit einem Hochdruckreiniger beim Haus einer 93-jährigen Frau durch. Die Männer fuhren zunächst in die Hauseinfahrt der Frau und begannen mit den Reinigungsarbeiten, schließlich stimmte die Frau den Arbeiten zu und bezahlte mehrere Hundert Euro für die Dienstleistung.

Als sich ein Arbeiter vermeintlich verletzte, brachte die Pensionistin diesem Verbandszeug. Währenddessen schlich sich laut Polizeibericht der zweite Mann unbemerkt ins Haus und entwendete Schmuck von bisher unbekanntem Wert.

Flyer verteilt

Am Donnerstag sind in den Vormittagsstunden im Nahbereich des Hauses mehrfach Männer und Frauen aufgefallen, die solche Arbeiten anboten und teilweise auch Flyer verteilten. Dabei sollen zumindest drei unterschiedliche Fahrzeug in Erscheinung getreten sein. Zweimal handelte es sich um weiße Kastenwägen und einmal um einen silbernen, jeweils mit deutschem Unterscheidungskennzeichen.

Zeugen werden aufgerufen, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Villach-Landskron (Telefonnummer 059133 2293) zu wenden, bzw. die Polizei zu verständigen, wenn ähnliche verdächtige Sachverhalte wahrgenommen werden.