Morgen ist es in Feld am See wieder soweit. Nach pandemiebedingter, zweijähriger Pause geht das traditionelle Fischfest über die Bühne. Einer, der von Anfang an dabei und nicht unwesentlich an der erfolgreichen Umsetzung der Fischfest-Idee beteiligt war, ist Andreas Hofer. Der leidenschaftliche Fischzüchter hat sein Handwerk von der Pike auf erlernt. "Mit 16 Jahren habe ich eine dreijährige Ausbildung als Fischereilehrling bei der damaligen Landesfischzucht-Genossenschaft in Feld am See begonnen", erzählt er. Mit 24 Jahren folgte die Prüfung zum Fischereimeister, 2001 übernahm er die Fischzuchtanlage in Feld am See.