Um für den Katastrophenfall gerüstet zu sein, bietet die Katastrophenschutzabteilung des Landes Kärnten mit Christian Gamsler mit den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften kärntenweit in den Bezirken Seminare für Bürgermeister, Vizebürgermeister, Amtsleiter und Bauhofleiter an. Doch ausgerechnet wenige Tage vor der Unwetterkatastrophe im Gegendtal musste jenes, das im Bezirk Villach-Land geplant war, wegen zu weniger Anmeldungen abgesagt werden. Fehlendes Interesse sei aber nicht der Grund gewesen. Es habe Terminkollisionen gegeben, so Gamsler. In St. Veit sei das Interesse am Katastropheneinsatz-Seminar zuletzt enorm gewesen.