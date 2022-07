Am 14. Juni 2014 bestritt der SC Landskron sein letztes Spiel in der Kärntner Liga, musste als Vorletzter in die Unterliga absteigen. "Sehr bitter“, erinnert sich Julian Brandstätter, der als einziger Spieler von damals noch heute für den Verein aktiv ist. Die folgenden Jahre gestalteten sich durchaus erfolgreich, der SCL klassierte sich auch immer wieder unter den ersten Sechs. Der große Wurf mochte jedoch nicht gelingen.