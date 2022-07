Wie am Mittwoch bekannt wurde, wurde am Dienstag ein bulgarisches Sattelkraftfahrzeug auf der Südautobahn (A 2) am Verkehrskontrollplatz Arnoldstein einer genaueren Überprüfung unterzogen. Der Grund waren Auffälligkeiten am Zugfahrzeug.

Bei der Kontrolle konnten insgesamt 29 schwere Mängel, zwei davon mit Gefahr im Verzug, festgestellt werden. Dem Lenker wurde bis zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung eingehoben. Am Sattelanhänger wurden keine Mängel festgestellt.