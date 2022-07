Zwischen Lkw und Bagger versuchen Claus und Daniel Ambrosch den leidgeprüften Menschen im Gegendtal etwas Normalität zu geben. Die Brüder arbeiten bei der Post und stellen Postsendungen und Pakete zu. Am Tag des Unwetters sowie am Tag danach war die Zustellung unmöglich. „Freitag, am 1. Juli, bin ich wieder gefahren. Schließlich standen an jenem Tag auch die Pensionsauszahlungen an“, sagt Daniel Ambrosch, der in der Einöde und in einem Teil von Treffen unterwegs ist.