Einkaufen, genießen, erleben – die „Summerfeeling“-Reihe lädt diese Woche wieder mit einem bunten Programm in die Villacher Innenstadt ein: Der „Walk of Art“ macht am Mittwoch die Lederergasse zu einer bunten, kreativen Kunstmeile, zudem verwandeln Jongleure, Comedians und Artisten die City in eine bunte Bühne der Straßenkunst. Ebenso werden bei Pop-up-Modenschauen vor einigen Innenstadt-Geschäften die aktuellen Modetrends präsentiert, und die Fitness-Freunde kommen mit „Brizzly Crossfit“ am Unteren Kirchenplatz voll auf ihre Kosten. Am Freitag geht es mit viel Musik weiter: Da lädt die „Freitracht“ zu einer ganzen Reihe lässiger Honky-Tonk-Livekonzerten ein.