Der Villacher Wochenmarkt ist nicht nur ein zentraler Ort für die Lebensmittelversorgung mit hochwertigen regionalen Produkten. „Er ist auch eine gut funktionierende Kommunikationsdrehscheibe in unserer Innenstadt“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP). Er lädt die Villacherinnen und Villacher herzlich ein, heuer gleich zweimal Kirchtag am Wochenmarkt zu feiern.

Los geht es am Samstag, 16. Juli, mit dem Marktkirchtag: Die Beschickerinnen und Beschicker des Villacher Wochenmarktes in der Halle und am Freigelände bereiten für den Markt-Kirchtag typische Spezialitäten vor: Kirchtagssuppe, Schweinsbraten, Tafelspitz, Reindling, Zuckerreinkerln und natürlich auch kalte Jausenköstlichkeiten – selbstverständlich aus der eigenen Produktion, zum Genießen mit musikalischer Umrahmung am Markt und zum Mitnehmen.

Spenden-Kirchtag

Um den Menschen, die zuletzt Opfer der Unwetterkatastrophe in den Gemeinden Treffen und Arriach geworden sind, finanziell unter die Arme zu greifen, laden Bäuerinnen und Bauern aus ganz Kärnten am 23. Juli zum Spenden-Kirchtag auf den Villacher Wochenmarkt ein. Süße und pikante Schmankerln aus der regionalen Bauernkuchl wie Bauernkrapfen, gedämpfte Erdäpfel, belegte Brote und verschiedene Mehlspeisen bringen sie mit. Apfelsaft, Kaffee und Kärntner Wein runden die Palette ab. Musik soll den Spenden-Kirchtag am Samstag, 23. Juli, vormittags, begleiten. Die vielen regionalen kulinarischen Spezialitäten können gleich am Markt probiert und verspeist werden, sind aber auch zum Mitnehmen vorbereitet.



Der Villacher Wochenmarkt findet wegen des Villacher Kirchtags am 30. Juli, 3. und 6. August nicht statt.