Es ist eine der brutalsten Gewalttaten in Kärntens jüngster Vergangenheit: Im November hat ein 28-jähriger Rumäne seine Freundin, die er über alles geliebt haben will, mit einem Holzprügel so lange und so heftig geschlagen, bis diese verstarb. Der Mann wird sich am 14. September vor einem Geschworenengericht verantworten müssen. Die Mordanklage der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ist seit Kurzem fertig und rechtskräftig.