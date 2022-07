Gleich zum Ferienbeginn lud das Einkaufszentrum Neukauf Villach zum großen „Okidoki auf Tour“-Gastspiel. Mit ORF-Star Robert Steiner konnten sich die begeisterten Kinder nicht nur fotografieren lassen, sondern viele lustige Spiele und Wettbewerbe spielen und ganz nebenbei alle bekannten Kinderstars treffen.

Ob Kater Kurt, Wickie, Heidi, Tom Turbo und natürlich Biene Maja und Willi. Sie alle sorgten für Ferienstimmung im Neukauf.

Und zu guter Letzt konnten einige Kinder auch noch einen coolen Relax-Liegestuhl gewinnen und können so die Ferien am See, am Balkon oder im Garten noch besser genießen. Und wer dann noch immer nicht genug hatte, fand sich bei Karin Samitz und ihrem Pripirita-Team zum Kinderschminken ein.