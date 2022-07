Gerade rechtzeitig zum Ferienbeginn ging der neue Kinderspielplatz in St. Ulrich offiziell in Betrieb gegangen. Die Klettergeräte und Schaukeln aus nachhaltigen Materialien lassen Kinderherzen höherschlagen.



"Unser dortiger Kinderspielplatz war in die Jahre gekommen", sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ): "Wir haben uns dazu entschlossen, in eine neue, nachhaltigere Spielefläche für die kleinen St. Ulricherinnen und St. Ulricher zu investieren."

Das Zentrum des neuen Spielplatzes ist die fünf Meter hohe Kletterkombination. Nachhaltigkeits- und Kindergartenreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). "Dieses Spielgerät beinhaltet alles, was große Kinder begeistert und motiviert." "Naomi" lädt zum Klettern und Balancieren ein, trainiert die Geschicklichkeit, erfordert etwas Mut für die Geschwindigkeit, die Kinder auf der knapp zwei Meter Anbaurutsche brauchen, fördert das Gleichgewicht und vieles mehr.

Neben diesem Gerät für die Kinder ab sechs Jahren stehen eine Spielanlage für Kinder ab drei Jahren mit einer Rutschenhöhe von 145 Zentimetern bereit, eine Doppelschaukel und eine Wippe. Alle Spielgeräte sind aus nachhaltigem Holz gefertigt, robust und bereit für kindgerechte Abenteuer. Ein Sonnensegel für die Beschattung und Bäume folgen. Für die Eltern gibt es entsprechende Sitzgelegenheiten, ein Trinkbrunnen befindet sich in unmittelbarer Nähe.