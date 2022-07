Im Zuge der umfassenden Erweiterungen am Infineon-Standort Villach in den letzten Jahren wurde auch ein neues, modernst ausgerüstetes Gebäude für die Infineon Betriebsfeuerwehr errichtet und bereits 2020 bezogen. Am Freitag, 8. Juli, wurde es, mit coronabedingter Verspätung, offiziell eröffnet und durch Landesfeuerwehrkurat Harald Truskaller sowie Bezirksfeuerwehrkurat Kurt Gatterer gesegnet.

An der Eröffnungszeremonie nahmen Sabine Herlitschka (Vorstandsvorsitzende Infineon Austria), Oliver Heinrich (Finanzvorstand Infineon Austria), Thomas Reisinger (Vorstand für Operations Infineon Austria), die Infineon Austria-Zentralbetriebsräten Robert Müllneritsch, Gerhard Kuchling und Harald Zebedin sowie Josef Sticker, Feuerwehrkommandant der Betriebsfeuerwehr von Infineon Villach, Landtagspräsident Reinhart Rohr, Villachs Feuerwehrreferent Harald Sobe, Stadtrat Erwin Baumann, Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin, Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Unterrieder und viele andere Gäste teil.

Von links: Rudolf Robin, Harald Sobe, Thomas Reisinger, Sabine Herlitschka, Josef Sticker, Oliver Heinrich, Reinhart Rohr, Erwin Baumann, Gemeinderat Christian Struger, Patrick Unterrieder und Jürgen Gausterer, Kommandant-Stellvertreter der Infineon-Betriebsfeuerwehr © Infineon Austria/kk

Die Betriebsfeuerwehr besteht aus vier hauptamtlichen Mitgliedern und rund 140 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, verteilt auf acht Feuerwehrgruppen. Für Einsätze sind vier speziell ausgerüstete Fahrzeuge vorhanden. Das neue Feuerwehrhaus am Betriebsgelände in Villach bietet Platz für eine moderne Leitstelle, Schulungs- und Meetingräume, Umkleiden für Frauen und Männer, eine mechanische als auch eine Werkstätte für Atemschutz, Garagenplätze für Feuerwehrfahrzeuge sowie diverse Lagerräume.

Josef Sticker, Kommandant der Betriebsfeuerwehr: „Infineon Villach ist in den letzten Jahren stark gewachsen, dafür müssen auch wir als Betriebsfeuerwehr vorausschauend gerüstet sein. Mit dem neuen Gebäude sind wir für alle erforderlichen Einsätze am Unternehmensstandort, aber auch zur Unterstützung bei Einsätzen im Umfeld bestens vorbereitet."