Riesenfreude bei der Freiwilligen Feuerwehr Drobollach: Die Firma Automobile Ofner in Villach hat die Florianis mit neuem Feuerwehr-Equipment ausgestattet. Ganz konkret hat Firmenchef Michael Ofner der Feuerwehr rund um Kommandant Alexander Gasperschitz entsprechende Druckschläuche gesponsert. Die Schläuche werden einerseits bei Einsätzen im Ernstfall verwendet, andererseits von der Bewerbsgruppe genutzt. Nach der Teilnahme der Gruppe 10 an den Landesmeisterschaften in St. Andrä starten die Feuerwehr-Wettkämpfer aus Drobollach jetzt mit dem neu erhaltenen Material motiviert in die Cupsaison 2022.