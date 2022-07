„Fisch und Wein“ unter diesem Motto stand die Eröffnung der Fisch-Genusswoche in Feld am See. Den Auftakt bildete ein feierlicher Gottesdienst von Pfarrer Michael Guttner, musikalisch begleitet von der Trachtenkapelle Feld am See. Bei der Zeremonie wurde auch der neue „Fischwein“ vom Weingut Walter Skoff getauft, der nach einer feierlichen Ansprache vor nicht nur von Guttner und Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig genüsslich verkostet wurde.