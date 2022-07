Ein großer Erfolg war die Charity-Aktion von Spitzenköchin Tici Kaspar am Wochenende. Die Köchin mit Wohnsitz in Treffen tischte in ihrem Studio 13 in der Freihausgasse für den guten Zweck auf. Unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ wurde für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe gekocht und gesammelt. Der Tagesumsatz plus die freiwilligen Spenden in Gesamthöhe von 3333 Euro gehen an die Unwetteropfer. Serviert wurden Criostini, Arancini, Fritto Misto und viele andere Köstlichkeiten. Genossen und gespendet haben unter anderen der ehemalige Landeshauptmann Christof Zernatto, Villacher-Bier-Marketingchef Peter Peschel mit Gattin Rosanna Zernatto-Peschel, Hotelier Robert Hollmann.