Szenen wie aus einem Action-Film spielten sich in der Nacht auf Montag auf der Drautalstraße (B 100) ab. Eine Pkw-Lenkerin aus Paternion war vom Seendreieck kommend Richtung Weißenbach unterwegs. Gegen 00.28 Uhr kam die 19-Jährige laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Etwa 30 Meter war sie am Grünstreifen unterwegs, bevor sie auf eine ansteigende Leitschiene auffuhr. Die junge Frau wurde in die Luft katapultiert, flog 15 Meter durch die Luft, überschlug sich und kam nach etwa 28 weiteren Metern zum Stillstand.

Gleich mehrere Schutzengel dürften Beifahrer der Kärntnerin gewesen sein, denn das Unfallopfer konnte sich selbst – mit leichten Verletzungen – aus dem total zerstörten Auto befreien und die Polizei verständigen.

Lenkerin geriet aufs Bankett

Am Sonntag gegen 18.45 Uhr war eine Feldkirchnerin (20) laut Polizei mit ihrem Auto auf der Krappfeld Straße (L 83) von Althofen kommend in Richtung Lind unterwegs. Im Gemeindegebiet von Kappel/Krappfeld geriet die junge Frau rechts auf das Straßenbankett. Bei dem Versuch, ihr Auto wieder zurück auf die Fahrbahn zu lenken, geriet die Fahrerin allerdings ins Schleudern.

Sie konnte ihren Wagen nicht mehr unter Kontrolle bringen und stürzte, sich mehrfach überschlagend, über die linke Straßenböschung. Nach einigen Metern kam sie auf den Rädern in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Sie konnte sich mit Verletzungen unbestimmten Grades noch selbst ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt begeben. An ihrem Auto entstand allerdings Totalschaden.

Mann überschlägt sich nach Sekundenschlaf

Weil er sich laut Polizei übermüdet hinter das Steuer seines Autos gesetzt hat und in Sekundenschlaf verfiel, verlor ein Rumäne (19) am Montag, um 04.30 Uhr auf der St. Kanzianer Straße (L 116) die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mann, der von Kühnsdorf kommend in Richtung St. Kanzian unterwegs war, kam in St. Kanzian am Klopeinersee erst rechts von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen mehrere Straßenleitpflöcke. Das Auto überschlug sich, wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.

Der Unfalllenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er musste von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Auch an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.