Nach Unwetterkatastrophe stehen noch immer 500 Helfer täglich im Einsatz

Einsatzstab zog am Samstag Zwischenbilanz. Alleine in Treffen wurden bisher rund 300 Schäden an Häusern und Infrastruktur gemeldet. Auch in Arriach laufen die Arbeiten auf Hochtouren.