Früher bot das Hotel Mittagskogel in Ledenitzen Urlaubsflair im Antlitz des Mittagskogels unweit von Faaker See und Aichwaldsee. Das Idyll ist unverändert, das Publikum ein anderes. Seit Mai 2021 gibt es dort durch den Verein „live together/Kunst am Kogel“ eine generationen- und kulturübergreifende Wohngemeinschaft, in der derzeit etwa 60 Erwachsene und Kinder leben. Davon 40 ukrainische Flüchtlinge, die man unterstützt und in die Gemeinschaft integriert.