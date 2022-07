Zeugnistag auch an der HTL Villach. Würde die Schulleitung ein solches an Architekten und Bauleiter des 21-Millionen-Euro-Umbaus der Schule ausstellen, würde es bescheiden ausfallen. Schüler und Lehrer kämpften in den vergangenen Wochen gegen Raumtemperaturen von bis zu 36 Grad an. „Das Raumklima ist teils verheerend, den Schülern rinnt der Schweiß das Gesicht herunter, Tablets sind überhitzt und können nicht mehr benutzt werden, Schülern fällt es schwer, sich zu konzentrieren. Ich habe nur mehr darauf gewartet, dass welche kolabieren“, übt Direktor Peter Kusstatscher massive Kritik am teuersten Schulumbau des Landes, umgesetzt von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). „Die neuen Fenster dichten besser, die Luftzirkulation ist geringer als vorher. Wir haben nicht auf allen Fensterfronten Beschattungssysteme, eine Klimaanlage wird für Schulen nicht finanziert, die Lüftung bläst die heiße Luft wieder rein“, ergänzt Kusstatscher.