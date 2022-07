700 Helfer sind täglich im Gegendtal im Einsatz, um die Folgen der Hochwasser-Katastrophe in der Vorwoche zu beseitigen. Trotzdem fühlen sich zahlreiche Bewohner des betroffenen Gebietes vernachlässigt. Das ist das Resümee einer Informationsveranstaltung im Glock Horse Performance Center, zu der die Gemeinde Treffen am Donnerstagabend geladen hatte. Als Veranstaltungsort war zunächst ein nahegelegenes Hotel vorgesehen. Wegen der großen Zahl der Anmeldungen wurde das Treffen in die Reithalle verlegt.