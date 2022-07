In Arriach und Treffen dauern die Aufräumarbeiten nach dem schweren Unwetter der Vorwoche an. Durch die starken Regenfälle haben sich auch riesige Gesteinsbrocken gelöst. Diese müssen nun ebenfalls beseitigt werden. Am Donnerstag waren die Villacher Pioniere in Winklern in der Gemeinde Treffen damit beschäftigt. Dort stellen vier riesige Gesteinsbrocken eine Gefahr für ein Haus dar. Da die Steine nah beim Haus liegen, können diese nicht auf gewöhnlichem Weg gesprengt werden.