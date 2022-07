In Berg ob Afritz kam es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Forstunfall: Ein 81-jähriger Pensionist war in einem Waldstück neben einer Forststraße damit beschäftigt, einen Baum mit der Seilwinde seines Traktors auf die Straße zu ziehen. Als er die Seilwinde in Gang setzte, begann der Traktor plötzlich talwärts zu rollen. Der Pensionist wollte ihn zum Stehen bringen und stieg auf der Rückseite auf den Traktor auf. Dabei geriet er mit dem rechten Unterschenkel zwischen Traktor und Winde und verletzte sich schwer.

Alleine im Wald

Der 81-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls alleine mit der Waldarbeit beschäftigt, konnte aber noch selbständig mit dem Mobiltelefon Hilfe verständigen. Er wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers "RK1" erstversorgt, mittels Winde geborgen und anschließend ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.