Am Donnerstag um 8 Uhr kam es in Villach zu einem Unfall mit einem Linienbus. Ein 56-jähriger Villacher stoppte seinen Pkw an einer roten Ampel. Ein nachkommender Linienbusfahrer, ein 29-jähriger Kraftfahrer aus Villach, übersah das stehende Fahrzeug und fuhr diesem ungebremst auf.

Durch den Aufprall wurden der 56-jährige Lenker des Autos und drei im Pkw mitfahrende Frauen leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in das LKH Villach. Am Bus und am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.