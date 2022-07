Am Mittwoch, 19.30 Uhr, wird die in der Vorwoche abgebrochene Gemeinderatssitzung in St. Jakob/Ros. fortgesetzt. Was war passiert? Bürgermeister Guntram Perdacher (SPÖ) verkündete, dass die gesamte ABS – die zweitstärkste Fraktion – ohne Begründung ihren Rücktritt erklärt hatte. Der Sitz der ABS im Gemeindevorstand musste nachbesetzt werden. Dafür infrage kam Franz Fugger (ÖVP), der sich Bedenkzeit erbat. Soweit das Spiel vor den Kulissen. Dahinter ging es ruppiger zu.