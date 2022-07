Ersatz für Badegäste und Abendkulinarik: Neuer Wind im Gerlitzenbad

Gerlitzenbad am Ossiacher-See-Nordufer bietet derzeit Gratiseintritt für Saisongäste des erst ab Sonntag wieder benutzbaren Strandbades Annenheim. Abendkulinarik im neuen "See la vie" schließt Lücke.

Der Steg am See im Gerlitzenbad wird abends zur Kulinarik-Bühne