"So etwas haben wir in Kärnten noch nicht erlebt. 18 Migranten, zusammengepfercht in einem Kastenwagen. Sie bekamen kaum Luft und mussten auf engstem Raum ohne ausreichend Wasser und Lebensmittel ausharren. Das war pure Qual." Chefinspektor Wolfgang Patscheider, Leiter der Gruppe Menschenhandel/Schlepperei im Landeskriminalamt Kärnten, ist von einem aktuellen Fall von Schlepperei erschüttert: