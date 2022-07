"Frisch, handgemacht und mit Leidenschaft zubereitet", so lautet ein Slogan von "Le Burger". Das Wiener Familienunternehmen hat sich seit 2014 mit handgemachten Buns und Patties, sowie frischen regionalen Zutaten in der Welt der Burger-Restaurants etabliert. Erst im April wurde am Klagenfurter Heuplatz eine Filiale eröffnet, nun soll Villach folgen.

Als Standort nimmt man die ehemalige Nordsee-Filiale am Hauptplatz 12 ins Visier, die Eröffnung ist im Herbst geplant. "Le Burger"-Klagenfurt-Geschäftsführer Herbert Biber über die Beweggründe: „Der Publikumserfolg des Lokals in Klagenfurt und die unzähligen positiven Reaktionen der Gäste haben gezeigt, wie heiß die Kärntner auf echte Premiumburger sind." Als er von der leerstehenden Immobilie am Hauptplatz gehört habe, war es für ihn keine Frage, nach Klagenfurt auch Villach zum Standort der Burger-Kette zu machen.

Standort soll die ehemalige Nordsee-Filiale sein © Jandl

Bis zur Eröffnung stehen großflächige Umbauarbeiten an. Die Innenräume mit einer Fläche von 290 Quadratmetern und rund 90 Sitzplätzen werden völlig neu gestaltet. Es soll begrünte Innenwände, einen neuen Verputz, neue Fliesen, eine Open-Kitchen geben. Zudem wird der Innenhof überdacht und der Gastgarten neu bestuhlt. Die denkmalgeschützte Fassade bleibt hingegen, wie sie ist. 20 Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Investitionssumme für das Lokal liegt knapp bei einer Million Euro.

© (c) (c) Moni Fellner/kk

Lukas Tauber, Geschäftsführer der LeBurger Betriebs GmbH, über die Vorzüge der Speisen: „Convenience-Ware ist für uns tabu, das Fleisch stammt aus der Region, wird vor Ort täglich frisch faschiert und dann per Hand zu Patties geformt. Neben den eigenen, außergewöhnlichen Kreationen wie Classic Bacon, Hot & Spicy-Burger oder Farmhouse Burger kann sich jeder sein ganz individuelles Burgerunikat aus 20 regionalen Zutaten in 2000 verschiedene Varianten – ohne Mehrkosten – zusammenstellen.“

Herbert Biber soll nach Klagenfurt auch die Villacher Filiale leiten © (c) Moni FELLNER/kk

Dazu gibt es knackige Salate, Homemade-Style-Pommes und hausgemachte Saucen: unter anderem BBQ, Spicy-Mayo, Salsa Verde, Rote-Rüben Mayo, Mango-Curry. Darüber hinaus bietet Le Burger seinen Gästen Steaks, Bowls, Frühstück, Desserts, Weine, Cocktails und vieles mehr.

Auf der „Green“-Speisekarte finden sich z.B. Quinoa-, Falafel- und Butternuss-Kürbis-Laibchen ohne Konservierungsstoffe. Für Allergiker gibt es glutenfreie Buns und ein Bündel an Beilagen, wie z.B. die heiß begehrten Süßkartoffelpommes.

Die "Le Burger"-Chefs Lukas und Thomas Tauber sowie Bernhard Kloucek, Experte für Franchise und Expansion beim Wiener Familienunternehmen © (c) Moni FELLNER/kk

Bei der Verpackung setzt Le Burger auf Nachhaltigkeit. Die Take-Away Behälter bestehen aus Zuckerrohr und die Trinkhalme werden aus Apfelfasern gefertigt.

