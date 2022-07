Etwa 60 Maturanten und Maturantinnen haben die Kärntner Tourismusschule (KTS) in Villach kürzlich verlassen. Wie viele davon werden in Hotels oder Restaurants arbeiten?

Gerfried Pirker: Langfristig leider immer weniger. Viele gehen jetzt einmal ins Ausland und wollen sich weiterbilden. Die Matura ist für die meisten ein Zwischenschritt, aber die Schüler sind natürlich prädestiniert, Lücken in der Tourismus- und Gastrobranche zu schließen.