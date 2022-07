Die Regenfälle in der vergangenen Nacht haben zu keiner Verschärfung der Situation im Krisengebiet geführt. Für Dienstag sind zwar gewittrige Regenschauer prognostiziert, aber Unwetter sind keine zu erwarten. Der Katastrophenschutzzug wird heute mit 130 Mann im Einsatz stehen. "Primär sollen die gröbsten Schadstellen in Häusern, Kellern und Garagen beseitigt werden. Parallel wird an der Herstellung der Infrastruktur gearbeitet", berichtet der Bezirkshauptmann von Villach-Land, Bernd Riepan, als Einsatzleiter.

Keine Ausflüge nach Arriach

Die Landesstraße von Himmelberg nach Arriach wird am Mittwoch ab 7.00 Uhr für den privaten Anrainerverkehr freigegeben. "Auch wenn die Landesstraße nun mit Privatfahrzeugen befahrbar ist, ersuchen wir die Bevölkerung, von Ausflügen in diese Region Abstand zu nehmen", betont Riepan und verweist erneut darauf, dass abseits der befestigten Straßen noch immer Gefahr für Leib und Leben besteht. In der Gegenrichtung Treffen – Arriach werden am Dienstag detaillierte Besichtigungen an den Straßen und Brücken vorgenommen. Besonders betroffen sind die Landesstraßen nach Dreihof und Buchholz und ein Straßenabschnitt unmittelbar vor der Einmündung in die Bundesstraße nach Afritz. "Ziel ist, die Erreichbarkeit der Ortschaften herzustellen. Aufgrund der Beschädigungen wird eine Behelfsbrücke durch die Pioniere errichtet werden müssen", berichtet Volker Bidmon, Leiter der Abteilung Straßen und Brücken des Landes Kärnten.

"Die Mitarbeiter der Straßenbauabteilung haben hier in den letzten Tagen einen großartigen Job gemacht. Denn es musste nicht nur die Straße geräumt und gesichert werden, sondern auch der Bach teilweise verlegt werden", sagt Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP).

Patienten sind immer versorgt

Für den Fall, dass die Flugrettung aufgrund der Sichtverhältnisse in den Nachtstunden nicht abheben kann, wurde gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesheer eine Transportmöglichkeit für besonders entlegene Gebiete in der Gemeinde Arriach eingerichtet. "Im Notfall wird ein ziviler Sanitäter oder der Notarzt mit einem geländegängigen Sanitätsfahrzeug zu dem Patienten gebracht. Der Patient wird anschließend an einem zuvor vereinbarten Treffpunkt den zivilen Rettungskräften für den Weitertransport übergeben", sagt Stabsleiter Thomas Enenkel und verweist darauf, dass die medizinische Versorgung der Zivilbevölkerung stets oberste Priorität hat.

Waffenfunde bei Polizei melden!

In den vergangenen Tagen haben sich immer wieder Menschen bei der Polizei gemeldet, die angespülte Gegenstände gefunden haben. Die Bevölkerung wird ersucht, die Gegenstände sicher zu verwahren und den Fund bei der Gemeinde zu melden. Lediglich Waffenfunde müssen direkt bei der zuständigen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Infoveranstaltung für Betroffene

Die Gemeinde Treffen lädt am Mittwoch um 18 Uhr zur Informationsveranstaltung ins Hotel eduCare, Eichenrainweg 7-9, Treffen am Ossiachersee. Aus organisatorischen Gründen wird ersucht, dass pro betroffenem Haushalt nur eine Person an der Informationsveranstaltung teilnimmt.

Arbeiten dauern noch viele Wochen

Im Bereich zwischen Hundsdorf und der Abzweigung nach Arriach weist die Teuchen Straße (L 46) jedoch größere Schäden auf, sodass hier erst zum Ferienende mit einer allgemeinen Verkehrsfreigabe zu rechnen ist. Für den Abschnitt der sogenannten "Arriacher Klamm", in welchem die Fahrbahn teilweise weggerissen wurde, kann derzeit überhaupt noch keine zeitliche Einschätzung für die Sanierungsarbeiten gemacht werden.

Eine zweite Verbindung nach Arriach soll über die Buchholzer Straße erfolgen. Die Begehungen am Wochenende haben ergeben, dass mehrere Hangsicherungen und Steinschlichtungen notwendig sind, um die Straße befahrbar zu machen. "Vorsichtig optimistisch gehen wir davon aus, dass diese Verbindung in Richtung Villach für die Arriacher Bevölkerung Mitte Juli funktionieren sollte", informiert Gruber.

Auch im Bereich Einöde entlang der B 98 laufen die Aufräumarbeiten. Zusätzlich werden gemeinsam mit dem Wasserbauhof Steinschlichtungen zur Regulierung des Afritzer Baches errichtet.

Mehr als 50 Mitarbeiter vor Ort

Am Montag hieß es noch, dass sowohl Arriach als auch der Bereich Einöde zumindest bis Donnerstag weiterhin nur mit Einsatzfahrzeugen erreichbar bliebe. Mehr als 50 Mitarbeiter von Straßenbauabteilung und Agrartechnik sind seit Tagen vor Ort, unterstützt werden sie vom österreichischen Bundesheer.