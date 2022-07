Eine wirklich gute Nachricht für Arriach! Einen Tag früher als ursprünglich angenommen wird bereits am Mittwoch ab 7.00 Uhr die Straßenverbindung über die Teuchen Straße (L 46) von Himmelberg bis Hundsdorf für die Zivilbevölkerung offiziell geöffnet. Von dort aus ist Arriach dann über eine Verbindungsstraße erreichbar. "Die Mitarbeiter der Straßenbauabteilung haben hier in den letzten Tagen einen großartigen Job gemacht. Denn es musste nicht nur die Straße geräumt und gesichert werden, sondern auch der Bach teilweise verlegt werden", sagt Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP).

Der gesamte Bereich zwischen Klösterle und Hundsdorf war durch die Unwetter schwer in Mitleidenschaft gezogen. Diese Verbindung für die Zivilbevölkerung sei daher nun für die Erreichbarkeit und die Versorgung in Arriach ein wichtiger Schritt, ergänzt Gruber. Die Straßenbauabteilung werde aber in den nächsten Wochen noch weiter entlang der Strecke arbeiten müssen. Kurzfristige Behinderungen seien daher nicht ausgeschlossen. An der Anbindung nach Treffen über die Buchholzer Straße werde weiter mit vollem Einsatz gearbeitet.

Mehr als 50 Mitarbeiter vor Ort

Am Montag hieß es noch, dass sowohl Arriach als auch der Bereich Einöde zumindest bis Donnerstag weiterhin nur mit Einsatzfahrzeugen erreichbar bliebe. Mehr als 50 Mitarbeiter von Straßenbauabteilung und Agrartechnik sind seit Tagen vor Ort, unterstützt werden sie vom österreichischen Bundesheer.

"Ein Fokus liegt auf der Teuchen-Straße, die zwischen Klösterle und Hundsdorf geräumt werden muss, damit wir eine Anbindung an das Gemeindestraßennetz und damit nach Arriach sicherstellen können. Daran wird unter Hochdruck gearbeitet", informiert Straßenbaureferent Martin Gruber. Im gesamten Bereich müssen derzeit Steinschlichtungen zum Schutz der Straße errichtet werden. "Unser Ziel ist es, diesen Abschnitt bis Donnerstag befahrbar zu machen", sagt Gruber.

Im Bereich zwischen Hundsdorf und der Abzweigung nach Arriach weist die L 46 jedoch größere Schäden auf, sodass hier erst zum Ferienende mit einer allgemeinen Verkehrsfreigabe zu rechnen ist. Für den Abschnitt der sogenannten "Arriacher Klamm", in welchem die Fahrbahn teilweise weggerissen wurde, kann derzeit überhaupt noch keine zeitliche Einschätzung für die Sanierungsarbeiten gemacht werden.

Eine zweite Verbindung nach Arriach soll über die Buchholzer Straße erfolgen. Die Begehungen am Wochenende haben ergeben, dass mehrere Hangsicherungen und Steinschlichtungen notwendig sind, um die Straße befahrbar zu machen. "Vorsichtig optimistisch gehen wir davon aus, dass diese Verbindung in Richtung Villach für die Arriacher Bevölkerung Mitte Juli funktionieren sollte", informiert Gruber.

Auch im Bereich Einöde entlang der B 98 laufen die Aufräumarbeiten. Zusätzlich werden gemeinsam mit dem Wasserbauhof Steinschlichtungen zur Regulierung des Afritzer Baches errichtet.