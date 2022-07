Keine Unwetter im Krisengebiet

Die befürchteten, schweren Gewitter sind am Montagnachmittag im Gegendtal weitgehend ausgeblieben, es regnete in der Region aber teilweise kräftig. Nach der Wetterberuhigung am Vormittag ziehen am Nachmittag wieder Quellwolken auf, die Regenschauer bringen. Laut dem Wetterdienst Ubimet sollten im Raum Villach Land aber heute keine starken Gewitter niedergehen.