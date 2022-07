Schutzmaßnahmen werden errichtet

Aufgrund der labilen Wetterlage wurden in der Gemeinde Treffen am Montag Sofortmaßnahmen eingeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr baut derzeit im Ortsteil Vogelsang einen mobilen Hochwasserschutz auf. Parallel dazu wird in diesem Areal von der Abteilung Wasserwirtschaft des Amts der Kärntner Landesregierung ein Schutzwall errichtet.