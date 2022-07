Feuerwehren unterstützen weiterhin

Auch am Dienstag werden erneut rund 150 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg mit etwa 30 Fahrzeugen die lokalen Einsatzkräfte im Gegendtal unterstützen. Das Hauptaugenmerk der Arbeiten liegt in Treffen sowie in Arriach. Die Aufgaben werden wieder Aufräumarbeiten sein, speziell die Beseitigung von Schlamm und Geröll sowie das Auspumpen von Kellern. Etwa 50 Häuser sind allein in Treffen nach wie vor verschlammt