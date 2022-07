All zu oft sieht man einen solchen Aufruf auf Facebook nicht. Das Lokal "Beachhouse in Velden" sucht einen Stehtisch. Einen, der bereits im Besitz des Lokalbetreibers war. Unbekannte haben das Mobiliar in der Nacht auf Samstag aus dem Seelokal entwendet. Dies dürfte nicht all zu einfach gewesen sein, denn der Tisch wiegt laut Angaben des Unternehmers 40 Kilogramm.