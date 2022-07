Am Freitag gegen 16.45 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache ein Brand in St. Jakob im Rosental in einem höhergelegenen Waldstück, 300 Meter westlich des dortigen Kapellenberges, aus. Sofort wurden Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren per Quad zur Einsatzstelle gebracht. Den exakten Brandort erreichten diese zu Fuß.

Da der Brandort nicht mit Fahrzeugen der Feuerwehren und nur zu Fuß im unwegsamen Gelände erreicht werden konnte, wurde der Polizeihubschrauber Libelle zur Unterstützung an der Einsatzörtlichkeit beordert. Die Libelle führte mittels Löschwasser-Außenlastbehälter im Brandbereich mehrere Löschversuche durch.

Hubschrauber im Einsatz

Danach wurden durch die Libelle Einsatzkräfte der FF mittels Seiltransport zum Brandort verbracht, welche dort für Handlöscharbeiten im Gelände abgesetzt wurden. Um 21 Uhr konnte der Brand gelöscht und die Sperre der Rosenbacher Straße L56 aufgehoben werden.

Der Brandort wird aus Sicherheitsgründen im Streifendienst weiter beobachtet und Einsatzkräfte der FF Maria Elend werden am Samstag zum Brandort verbracht, um die Lage vor Ort zu beurteilen.

Die Polizei führt weitere Erhebungen. Im Einsatz standen die FF St. Jakob/Ros, Rosegg, Feistritz/Ros, Maria Elend und Ludmannsdorf mit insgesamt 50 Mann sowie der Polizeihubschrauber Libelle.