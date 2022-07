Ein Villacher (47) wurde über eine Messenger-Plattform von einer Frau dazu verleitet, in eine Kryptowährung zu investieren. Der 47-Jährige zahlte in einigen Teilbeträgen mehrere tausend Euro auf ein Konto ein. Als er das Geld aufgrund der steigenden Gewinne zurücktransferieren wollte, wurde er per automatisierter E-Mail aufgefordert, knapp 30 Prozent Steuern zu bezahlen, um an sein Geld zu kommen. Der Villacher erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die weiteren Erhebungen werden vom Kriminaldienst geführt.