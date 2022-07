In seiner achten Saison bietet der Kinosommer Villach wieder charmanten Filmgenuss unter freiem Sternenhimmel. Eröffnet wird am Freitag, 15. Juli, mit "Corsage". Frenetisch umjubelt bei der Weltpremiere in Cannes gelingt der österreichischen Regisseurin und Drehbuchautorin Marie Kreutzer mit "Corsage"nichts weniger als die Neuerfindung der "Sisi“.